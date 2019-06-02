Взрыв на складе боеприпасов в РФ: Пострадали около 70 детсадов и 31 школа

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Воскресенье, 2 июня 2019, 09:59

В результате серии взрывов в Дзержинске на складе готовой продукции боеприпасов пострадало около 70 детсадов и 31 школа. 

Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, пишет российский "Интерфакс".

По его словам, "никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла". 

Никитин сообщил, что в результате взрывов произошло возгорание, было эвакуировано 28 человек и проведено оцепление.

"Пострадало большое количество зданий, в том числе многоквартирных домов. Также было нарушено электроснабжение поселка Пыра, оно полностью восстановлено", - отметил губернатор.

В свою очередь мэр Дзержинска Иван Носков сообщил, что предварительный ущерб оценивается "миллионами рублей".

"Выбиты стекла, двери, больше речи ни о чем не идет. Мы считаем, что отделались достаточно легко", - добавил он.

Спасатели и пиротехники обследовали территорию, проводится работа по ликвидации последствий, связанной с разрушением зданий и оценке обстановки.

Напомним, 

  • В российском г.Дзержинск (Нижегородская обл.) в субботу произошла серия взрывов в цеху по производству тротила на заводе "Кристалл".
  • По данным Минздрава РФ, за медицинской помощью обратились 85 человек - 39 работников завода и 46 жителей города.

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Темы: Росcия взрыв


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