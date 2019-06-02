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Один человек погиб на фестивале Kozak Fest, двое - травмированы

Воскресенье, 2 июня 2019, 11:49
Один человек погиб на фестивале Kozak Fest, двое - травмированы

В результате обрушения крыши сцены на музыкальном фестивале KOZAK Fest (Днепропетровская обл.) погиб один человек, двое получили травмы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные облуправления ГосЧС в Днепропетровской области.

"В результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения этно-рок-фестиваля Kozak Fest была снесена крыша, частично повреждена сцена, в результате чего погиб один человек 1971 года рождения", - сообщили в ГосЧС.

Двое людей были травмированы - женщина 1967 г.р. получила перелом ноги и госпитализирована, у мужчины 1978 г.р. - перелом ступни. 

"Спасатели вытащили 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек", – отметили в ведомстве.  

2 июня организаторы KOZAK Fest сообщили, что вынуждены отменить все мероприятия, запланированные на последний день фестиваля.

"Из-за стихийного бедствия все мероприятия, запланированные на 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше" всего, - говорится в сообщении.

Вместе с тем в соцсети пользователи отмечают, что эвакуация большого количества авто и людей в случае аварийной ситуации организаторами была просчитана недостаточно, из-за чего безопасно покинуть место инцидента могли не все.

Напомним,

  • Фестиваль KOZAK Fest проходит с 31 мая по 2 июня в урочище Княжеские Байраки (Днепропетровская область).
  • Накануне во время этно-рок-фестиваля из-за непогоды обрушилась крыша сцены. О пострадавших в результате стихии не сообщалось, хотя участники предполагали, что они могут быть.

Темы: жертвыГСЧСДнепропетровская область
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