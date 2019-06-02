Бабушка раненого мальчика: Полицейские признают вину, были очень пьяны

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Воскресенье, 2 июня 2019, 17:49

Бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Об этом она рассказала в комментарии "Громадському" в воскресенье.

"Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались", - рассказала Тлявова.

Бабушка мальчика убеждена, что полицейские будут сидеть в тюрьме.

"Однозначно, они будут сидеть. Мы не допустим, чтобы они вышли или под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такого оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать...", - отметила она.

Бабушка рассказала, что состояние мальчика Кирилла очень тяжелое.

"Врачи не отходят от него ни на секунду. Они ничего не могут сказать даже на полчаса вперед. Очень тяжелое состояние у ребенка", - сказала Тлявова.

Она также рассказала, что внука привезли в киевскую больницу вечером 1 июня и почти сразу прооперировали: "В 12 ночи его забрали на операцию, в 2:40 его должны были с операции вывезти, а потом только через полтора часа врачи вышли к нам. Все, что они могут сказать, это только два слова: "Очень тяжелый".

Вместе с тем, в полиции Киевской области в субботу вечером изложили свою версию событий.

"Работник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что все материалы проверки и вещественные доказательства направлены в Государственное бюро расследований, сотрудники которого будут осуществлять дальнейшие процессуальные действия.

Напоминаем:

  • Следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.
  • В ночь на воскресенье председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что двое подозреваемых полицейских задержаны в порядке статьи 208 УПК.

Украинская правда

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Темы: полиция Киевская область


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