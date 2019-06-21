ООС: Боевики били из минометов и зенитных установок, есть раненые

За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них 5 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 3 украинских военных получили ранения, еще 1 - боевую травму.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 21 июня.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции ОС: Павлополь, возле Марьинки, Водяное, окрестности Новоселовки Второй, Березовое, в районе Чермалыка, Пищевик, возле Гнутового.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 6 раз: Крымское, в районе Луганского, Майское, окрестности Майорска, Новолуганское, Новозвановка.

По данным разведки, 20 июня двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.