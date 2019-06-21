В Тбилиси возле парламента началась новая акция протеста
У здания парламента Грузии в Тбилиси вновь собираются люди на акцию протеста в связи со вчерашним скандалом с российским депутатом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Рустави-2.
У парламента на проспекте Руставели собралось около двух тысяч человек. Кроме того, к акции протеста присоединяются студенты, которые большой колонной идут к парламенту.
Georgian students march to parliament protesting violence after crackdown on protesters Friday morning #TbilisiClash #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/kE9CiHU7IF— OC Media (@OCMediaorg) 21 червня 2019 р.
За несколько часов до начала акции протеста к зданию парламента были стянуты большие силы полиции.
Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям: отставка главы МВД, освобождение задержанных накануне демонстрантов и начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.
Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.
Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа.
Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.
В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua