В Тбилиси возле парламента началась новая акция протеста

У здания парламента Грузии в Тбилиси вновь собираются люди на акцию протеста в связи со вчерашним скандалом с российским депутатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Рустави-2.

У парламента на проспекте Руставели собралось около двух тысяч человек. Кроме того, к акции протеста присоединяются студенты, которые большой колонной идут к парламенту.

Georgian students march to parliament protesting violence after crackdown on protesters Friday morning #TbilisiClash #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/kE9CiHU7IF