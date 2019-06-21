У Тбілісі біля парламенту почалася нова акція протесту

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Руставі-2.

Біля парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько двох тисяч людей. Крім того, до акції протесту приєднуються студенти, які великою колоною йдуть до парламенту.

За кілька годин до початку акції протесту до будівлі парламенту було стягнуто великі сили поліції.

Раніше опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади: відставка глави МВС, звільнення затриманих напередодні демонстрантів і початок переговорів з урядом для призначення дострокових парламентських виборів.

Через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.

Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.

Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей, більше сотні досі перебувають у лікарнях.

У п’ятницю на тлі зростання напруги у відставку подав спікер грузинського парламенту.

Європейська правда