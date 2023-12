У Тбілісі біля парламенту почалася нова акція протесту

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Руставі-2.

Біля парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько двох тисяч людей. Крім того, до акції протесту приєднуються студенти, які великою колоною йдуть до парламенту.

Georgian students march to parliament protesting violence after crackdown on protesters Friday morning #TbilisiClash #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/kE9CiHU7IF