ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, есть погибший и раненые

1468 просмотров
Воскресенье, 23 июня 2019, 07:33

За прошедшие сутки боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 8 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 21 раз обстрелял позиции ОС: возле Водяного, в районе Старогнатовки, возле Широкиного, окрестности Красногоровки, возле Гнутового, в районе Павлополя, возле Новотроицкого, окрестности Лебединского, возле Опытного, возле Авдеевки и Песок .

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 10 раз: в районе Песчаного, окрестности Южного, возле Новолуганского, окрестности Майорска, возле Зайцевого, возле Новоалександровки.

"По данным разведки, 22 июня один оккупант был ранен, уничтожено БПЛА противника и повреждено 1 бронемашину", - говорится в отчете.

С начала текущих суток оккупанты три раза обстреляли позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: возле Павлополя - из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции ОС: окрестности Шумов  - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; возле Южного - из автоматических гранатометов", - подчеркнули в пресс-центре.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС боевые действия


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Донбассе погиб украинский военный - штаб ООС 23 июня 2019, 01:50
Война на востоке: 25 обстрелов за сутки, один боец ООС получил травму 22 июня 2019, 07:50
ООС: Боевики били из минометов и зенитных установок, есть раненые 21 июня 2019, 07:23
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, есть погибший и раненые
СММ ОБСЕ обнаружила 30 "Градов" в оккупированных районах Луганской области
На Донбассе погиб украинский военный - штаб ООС
Выборы: ЦИК дополнила список зарегистрированных кандидатов и отказала коммунистам
Все новости
психология

10 признаков, что у вас могут быть не здоровые границы со своей мамой

здоровье

Спортивные упражнения, которых лучше избегать, если вам за 40

здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів