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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, есть погибший и раненые

Воскресенье, 23 июня 2019, 07:33
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, есть погибший и раненые

За прошедшие сутки боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 8 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 21 раз обстрелял позиции ОС: возле Водяного, в районе Старогнатовки, возле Широкиного, окрестности Красногоровки, возле Гнутового, в районе Павлополя, возле Новотроицкого, окрестности Лебединского, возле Опытного, возле Авдеевки и Песок .

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 10 раз: в районе Песчаного, окрестности Южного, возле Новолуганского, окрестности Майорска, возле Зайцевого, возле Новоалександровки.

"По данным разведки, 22 июня один оккупант был ранен, уничтожено БПЛА противника и повреждено 1 бронемашину", - говорится в отчете.

С начала текущих суток оккупанты три раза обстреляли позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: возле Павлополя - из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции ОС: окрестности Шумов  - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; возле Южного - из автоматических гранатометов", - подчеркнули в пресс-центре.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
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