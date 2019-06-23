Организаторы Марша равенства довольны работой полиции

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Воскресенье, 23 июня 2019, 11:57

Организаторы Марша равенства в Киеве заявляют, что мероприятие в воскресенье завершилось без каких-либо происшествий.

"Марш равенства успешно завершился без каких-либо эксцессов", - сказала на брифинге после Марша исполнительный директор ОО "КиевПрайд" Руслана Панухник, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас были контрдемонстрации, но полиция выполнила свою работу, и марш прошел безопасно и комфортно для участников и участниц", - добавила она.

По предварительным подсчетам организаторов, в Марше приняло участие более 8 тысяч участников.

При этом Панухник отметила, что во время шествия марш менял свой маршрут из-за возможных демонстраций и акций противников.

"Мы довольны сотрудничеством с полицией", - констатировала исполнительный директор организации.

Она также отметила, что информации о пострадавших на данный момент нет.

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Напомним:

  • С 16 июня в Киеве проходила серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершилась Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
  • Ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах. Противники Марша планировали закидать нечистотами участников "КиевПрайда" и представителей полиции.
  • Позже в полиции сообщили, что задержали 9 человек, которые готовили провокации на Марше равенства.

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Темы: ЛГБТ акции Киев полиция


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