Марш равенства: Полиция задержала 9 провокаторов, им грозит до 7 лет
В Киеве полицейские задержали 9 человек, которые готовили провокации на Марше равенства.
Как сообщает полиция Киева, по факту их действий начато уголовное производство.
"Правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительному правовой квалификации ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Подготовка к хулиганству).
Задержанным грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Напомним:
- Ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах. Противники Марша планировали закидать нечистотами участников "КиевПрайда" и представителей полиции.
- С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
- В воскресенье утром в Киеве собираются участники Марша равенства и противники акции.
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