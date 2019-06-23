Марш равенства: Полиция задержала 9 провокаторов, им грозит до 7 лет

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Воскресенье, 23 июня 2019, 09:55

В Киеве полицейские задержали 9 человек, которые готовили провокации на Марше равенства.

Как сообщает полиция Киева, по факту их действий начато уголовное производство.

"Правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительному правовой квалификации ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Подготовка к хулиганству).

Задержанным грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Напомним:

  • Ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах. Противники Марша планировали закидать нечистотами участников "КиевПрайда" и представителей полиции.
  • С 16 июня в Киеве продолжается серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
  • В воскресенье утром в Киеве собираются участники Марша равенства и противники акции. 

Украинская правда

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Темы: полиция ЛГБТ


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