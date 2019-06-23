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Полицейского, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими, отпустили под залог

Воскресенье, 23 июня 2019, 14:29
Полицейского, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими, отпустили под залог
Фото ГБР

Сотрудник полиции, который за рулем BMW вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП с тремя погибшими на трассе Скадовск-Каховка в Херсонской области, отпустили под залог в 191 тысячу гривен.

Об этом Громадському сообщили в Государственном бюро расследований.

20 июня следователями ГБР было направлено ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога для подозреваемого. Такая же позиция отстаивалась и стороной обвинения в суде.

"Несмотря на это, следственный судья Мелитопольского горрайонного суда вынес решение об избрании меры пресечения с правом внесения залога в сумме 191 тысяча гривен", - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Прокуратура и защитник пострадавших уже подали апелляцию на меру пресечения.

Напомним:

  • 18 июня на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области произошло ДТП с участием оперуполномоченного, в результате которого погибли три человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Херсонская областьполицияДТПсуд
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