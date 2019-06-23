Полицейского, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими, отпустили под залог
Воскресенье, 23 июня 2019, 14:29
Сотрудник полиции, который за рулем BMW вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП с тремя погибшими на трассе Скадовск-Каховка в Херсонской области, отпустили под залог в 191 тысячу гривен.
Об этом Громадському сообщили в Государственном бюро расследований.
20 июня следователями ГБР было направлено ходатайство о содержании под стражей без права внесения залога для подозреваемого. Такая же позиция отстаивалась и стороной обвинения в суде.
"Несмотря на это, следственный судья Мелитопольского горрайонного суда вынес решение об избрании меры пресечения с правом внесения залога в сумме 191 тысяча гривен", - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
Прокуратура и защитник пострадавших уже подали апелляцию на меру пресечения.
Напомним:
- 18 июня на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области произошло ДТП с участием оперуполномоченного, в результате которого погибли три человека.