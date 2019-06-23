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Полицейского, который довел до комы соратника Гриценко, взяли под домашний арест

Воскресенье, 23 июня 2019, 16:08
Полицейского, который довел до комы соратника Гриценко, взяли под домашний арест

Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым в Виннице пострадал член партии "Гражданская позиция" Александр Комарницкий.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, 22 июня следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, объявили полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождающееся насилием).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

В ГБР отметили, что пострадавший до сих пор находится в коме.

В то же время, как сообщает пресс-служба Нацполиции, по распоряжению главы Национальной полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции области.

В частности, отстранены начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ОП - начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальник СКП ГУНП.

Сообщается также, что полицейские Винницкой перечислили всю необходимую помощь для лечения пострадавшего.

"На прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину, у которого была обнаружена гранату РГД-5 с запалом. Сотрудник полиции попросил одного из прохожих присутствовать при следственных действий в качестве понятого. На что винничанин отказался и некорректно выразился. Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт", - рассказали в полиции свою версию событий.

Напомним:

  • 13 июня лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого, которое произошло 11 июня.
  • В ГБР сообщали, что следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

Украинская правда
Темы: Винницкая областьполиция
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