Обстрелы на Донбассе: Двое военных получили ранения

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Воскресенье, 23 июня 2019, 20:47

В результате обстрелов боевиков на Донбассе двое украинских военнослужащих ООС получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил вечером 23 июня.

С начала суток пророссийской боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции подразделений ООС с применением минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил были обстреляны вблизи н.п. Павлополь, в окрестностях Авдеевки, возле с.Водяное, н.п. Пески, Марьинка, Шумы, Южное, близ н.п. Майское, Новолуганское и Майорска.

В штабе также отметили, что 22 июня вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 31 раз, восемь из них - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Украинская правда

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Темы: Донбасс жертвы Минские соглашения Росcия


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