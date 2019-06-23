В РФ задержали участников акций против фабрикации дел и политрепрессий

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Воскресенье, 23 июня 2019, 22:43

В Москве и в Санкт-Петербурге полиция задержала нескольких участников акции "Общество требует справедливости", организованной против фабрикации уголовных дел и политических репрессий. 

По данным ОВД-Инфо, в Москве и Петербурге были задержаны по три человека, к  ним не пускали адвокатов.

Позже задержанных в Москве отпустили, составив протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником правил проведения мероприятия).

В Петербурге задержали участника акции, который стоял с плакатом "Пудинг лор". Активисту не объяснили причину задержания, схватили за руки и потащили в автозак.

В Москве на акции против политических репрессий задержали трех человек
В Москве на акции против политических репрессий задержали трех человек
 
 
 
 

Как сообщает "Новая газета", митинг в Москве был согласован с властями и изначально заявлялся как акция в поддержку журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова, уголовное преследование против которого прекратили 11 июня.

Организаторы акции заявили, что теперь это акция против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, а также за гуманизацию правоохранительной системы.

По данным "Белого счетчика", на акции присутствовали около 4 тыс. участников.

23 июня протестные акции проходят по всей России: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

В Петербурге полиция заявила, что планирует "жестко пресекать" нарушения порядка, так как в городе проходит праздник выпускников "Алые паруса".

В Новокузнецке, Ростове-на-Дону и Самаре прошли серии пикетов, в Омске и Казани - массовые пикеты. 

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Темы: Росcия полиция митинги


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