В Чехии на масштабной акции протеста требовали отставки премьера

В Праге на масштабной демонстрации, участие в которой приняли более 250 тыс. человек, требовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Как сообщает "Радио Прага", акция была организована обществом "Миллион мгновений".

В районе проведения демонстрации из-за большого количества участников было перекрыто автомобильное и трамвайное движение, периодически закрывались ближайшие станции метро Влтавска и Градчанска, поезда их проезжали без остановки.

Некоторые протестующие держали в руках флаги ЕС и Чешской Республики, другие - транспаранты с лозунгами, критикующими премьера и президента Чехии - Милоша Земана.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на чешские СМИ, участники демонстрации прибывали в Прагу на автобусах и поездах со всей страны.

#Prague getting ready for a mass protest in the 7 district of letna which says voted 7perc. For PM #Babis . Organizers say they expect 250k , 150k more than previous protest in centre of the city#Praha #milionchvilek pic.twitter.com/XZdVN0xGHS