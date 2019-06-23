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В Чехии на масштабной акции протеста требовали отставки премьера

Воскресенье, 23 июня 2019, 23:20

В Праге на масштабной демонстрации, участие в которой приняли более 250 тыс. человек, требовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Как сообщает "Радио Прага", акция была организована обществом "Миллион мгновений". 

В районе проведения демонстрации из-за большого количества участников было перекрыто автомобильное и трамвайное движение, периодически закрывались ближайшие станции метро Влтавска и Градчанска, поезда их проезжали без остановки.

Некоторые протестующие держали в руках флаги ЕС и Чешской Республики, другие - транспаранты с лозунгами, критикующими премьера и президента Чехии - Милоша Земана.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на чешские СМИ, участники демонстрации прибывали в Прагу на автобусах и поездах со всей страны.

За соблюдением порядка наблюдали полицейские, специальный отряд полиции по урегулированию конфликтов, а также спасательные службы. 

О беспорядках и столкновениях, а также о задержанных в ходе акции не сообщается. 

Поводом для масштабных протестов, которые продолжаются в Чехии с апреля, стало уголовное дело против Бабиша по подозрению в мошенничестве с фондами ЕС.

Утверждается, что семейная фирма Бабиша получила деньги от ЕС в нарушение закона. Еврокомиссия также обвинила премьера Чехии в конфликте интересов при получении дотаций для его холдинга Agrofert.

Количество участников акций протеста постоянно растет, одной из причин является назначение министром юстиции сторонницы Бабиша Марии Бенешовой. Противники премьера опасаются, что она будет оказывать давление на следствие.

Андрей Бабиш отрицает свою вину и утверждает, что причин для массовых демонстраций нет.

Темы: Чехияпремьермитинги
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