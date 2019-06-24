Вдова избитого до смерти Комарницкого подаст в суд на полицию

Вдова Александра Комарницкого, который в воскресенье умер после 12-дневной комы вследствие избиения полицейским, не верит, что ее муж конфликтовал со стражем порядка.

Об этом Леся Комарницкая сообщила в комментарии "Укринформу".

Она собирается подавать в суд на полицию и потребовать возмещения причиненного семье морального ущерба.

"Я просто уверена, что там не было конфликта с стороны моего мужа. Он доброжелательный, мудрый, всегда всем шел на помощь. Неконфликтный, неагрессивный. Мы с ним 18 лет прожили. Во-первых, там между ними даже не было никакого конфликта. Тот сказал два слова и сразу ударил Сашу. И муж у меня не употребляет ненормативную лексику", - сказала Комарницкая.

По ее словам, за время пребывания в больнице мужчина так и не пришел в себя. В выходные его состояние ухудшилось. А причиной смерти врачи называют сильный отек мозга, возникший на фоне черепно-мозговых травм, полученных Александром Комарницким во время инцидента.

Женщина считает действия полиции в отношении ее мужа неправомерными и собирается подавать в суд на полицию и требовать возмещения морального ущерба, причиненного ее семье.

"Мы подали некоторые заявления", - сказала Комарницкая, но озвучить их содержание отказалась.

Она сказала, что несмотря на заявление полиции, она не получала от правоохранителей средств, которые позволили бы полностью оплатить лечение Александра Комарницкого.

Вдова также считает недостаточным ограничением круглосуточный домашний арест, избранный судом для обидчика ее мужа.

"Устроили ему отпуск", - считает она.

Напомним: