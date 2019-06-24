Вдова избитого до смерти Комарницкого подаст в суд на полицию
Вдова Александра Комарницкого, который в воскресенье умер после 12-дневной комы вследствие избиения полицейским, не верит, что ее муж конфликтовал со стражем порядка.
Об этом Леся Комарницкая сообщила в комментарии "Укринформу".
Она собирается подавать в суд на полицию и потребовать возмещения причиненного семье морального ущерба.
"Я просто уверена, что там не было конфликта с стороны моего мужа. Он доброжелательный, мудрый, всегда всем шел на помощь. Неконфликтный, неагрессивный. Мы с ним 18 лет прожили. Во-первых, там между ними даже не было никакого конфликта. Тот сказал два слова и сразу ударил Сашу. И муж у меня не употребляет ненормативную лексику", - сказала Комарницкая.
По ее словам, за время пребывания в больнице мужчина так и не пришел в себя. В выходные его состояние ухудшилось. А причиной смерти врачи называют сильный отек мозга, возникший на фоне черепно-мозговых травм, полученных Александром Комарницким во время инцидента.
Женщина считает действия полиции в отношении ее мужа неправомерными и собирается подавать в суд на полицию и требовать возмещения морального ущерба, причиненного ее семье.
"Мы подали некоторые заявления", - сказала Комарницкая, но озвучить их содержание отказалась.
Она сказала, что несмотря на заявление полиции, она не получала от правоохранителей средств, которые позволили бы полностью оплатить лечение Александра Комарницкого.
Вдова также считает недостаточным ограничением круглосуточный домашний арест, избранный судом для обидчика ее мужа.
"Устроили ему отпуск", - считает она.
Напомним:
- 13 июня лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого, которое случилось 11 июня.
- В полиции своя версия событий: на прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину с гранатой. Полицейский попросил Комарницкого, который был просто прохожим, присутствовать в качестве понятого, но тот отказался и якобы некорректно высказался. "Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт", - утверждают в полиции.
- После 12-дневного пребывания в коме Комарницкий умер.
- ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве по "возможному неосторожному нанесению тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы".
- 23 июня суд избрал полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- В Нацполиции заявили, что по распоряжению председателя НП Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области.
- Там сообщают также, что полицейские Винницкой области перечислили всю необходимую помощь для лечения пострадавшего.
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