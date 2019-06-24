Вдова побитого до смерті Комарніцького подаватиме в суд на поліцію

Вдова Олександра Комарніцького, який у неділю помер після 12-денної коми унаслідок побиття поліцейським, не вірить, що її чоловік конфліктував з правоохоронцем.

Про це Леся Комарніцька повідомила в коментарі "Укрінформу".

Вона збирається позиватися до поліції й вимагати відшкодування завданих родині моральних збитків.

"Я просто впевнена, що там не було конфлікту зі сторони мого чоловіка. Він доброзичливий, мудрий, завжди усім йшов на допомогу. Неконфліктний, неагресивний. Ми з ним 18 років прожили. По-перше, там між ними не було навіть конфлікту. Той сказав два слова і одразу вдарив Сашу. І чоловік в мене не вживає ненормативної лексики", - сказала Комарніцька.

За її словами, за час перебування у лікарні чоловік так і не прийшов до тями. У вихідні його стан погіршився. А причиною смерті лікарі називають сильний набряк мозку, який виник на фоні черепно-мозкових травм, отриманих Олександром Комарніцьким під час інциденту.

Жінка вважає дії поліції стосовно її чоловіка неправомірними і збирається позиватися до поліції та вимагати відшкодування моральних збитків, завданих її родині.

"Ми подали деякі заяви", - сказала Комарніцька, але озвучити їх зміст відмовилася.

Вона сказала, що попри заяви поліції, вона не отримувала від правоохоронців коштів, які б дали змогу повністю оплатити лікування Олександра Комарніцького.

Вдова також вважає недостатнім обмеженням цілодобовий домашній арешт, обраний судом для кривдника її чоловіка.

"Влаштували йому відпустку", - вважає Комарницька.

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