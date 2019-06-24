Вдова побитого до смерті Комарніцького подаватиме в суд на поліцію

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Понеділок, 24 червня 2019, 14:28

Вдова Олександра Комарніцького, який у неділю помер після 12-денної коми унаслідок побиття поліцейським, не вірить, що її чоловік конфліктував з правоохоронцем.

Про це Леся Комарніцька повідомила в коментарі "Укрінформу".

Вона збирається позиватися до поліції й вимагати відшкодування завданих родині моральних збитків.

"Я просто впевнена, що там не було конфлікту зі сторони мого чоловіка. Він доброзичливий, мудрий, завжди усім йшов на допомогу. Неконфліктний, неагресивний. Ми з ним 18 років прожили. По-перше, там між ними не було навіть конфлікту. Той сказав два слова і одразу вдарив Сашу. І чоловік в мене не вживає ненормативної лексики", - сказала Комарніцька.

За її словами, за час перебування у лікарні чоловік так і не прийшов до тями. У вихідні його стан погіршився. А причиною смерті лікарі називають сильний набряк мозку, який виник на фоні черепно-мозкових травм, отриманих Олександром Комарніцьким під час інциденту.

Жінка вважає дії поліції стосовно її чоловіка неправомірними і збирається позиватися до поліції та вимагати відшкодування моральних збитків, завданих її родині.

"Ми подали деякі заяви", - сказала Комарніцька, але озвучити їх зміст відмовилася.

Вона сказала, що попри заяви поліції, вона не отримувала від правоохоронців коштів, які б дали змогу повністю оплатити лікування Олександра Комарніцького.

Вдова також вважає недостатнім обмеженням цілодобовий домашній арешт, обраний судом для кривдника її чоловіка.

"Влаштували йому відпустку", - вважає Комарницька.

Нагадаємо:

  • 13 червня лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинуватив поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького, що трапилося 11 червня.
  • У поліції своя версія подій: минулого тижня у Вінниці поліція зупинила чоловіка з гранатою. Поліцейський попросив Комарніцького, який був просто перехожим, бути присутнім у якості понятого, але той відмовився та "некоректно висловився". "Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав та вдарився головою об асфальт", - стверджують у поліції.
  • Після 12-денного перебування у комі Комарніцький помер.
  • ДБР почало досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо "можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби".
  • 23 червня суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
  • У Нацполіції заявили, що за розпорядженням голови НП Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини.
  • Там повідомляють також, що поліцейські Вінниччини перерахували всю необхідну допомогу для лікування потерпілого.

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Теми: Гриценко надзвичайна подія поліція суд


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