Решение ПАСЕ: Украинская делегация допускает возможность приостановления участия в ассамблее

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Вторник, 25 июня 2019, 07:18

После возвращения полномочий делегации РФ в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в ассамблее.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

"Делегация соберется и будет решать. В принципе, мы не видим себя в одном зале с россиянами. Мы просто прекратим участие Украины в летней сессии. И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", - подчеркнула  она.

Народный депутат сказала, что украинская делегация будет протестовать во время процедуры возврата полномочий членов делегации РФ во вторник.

"Мы будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря ПАСЕ без Украины", - рассказала Ионова.

 И.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции напомнила, что 6 из 11 депутатов из делегации РФ находятся под мировыми санкциями, поскольку они голосовали за ввод войск в Украину.

"Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство, это начало разрушения самой организации", - заявила Ионова, комментируя резолюцию о возвращении делегации РФ.

По ее словам, в последние 5 лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко - "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель, и с другими".

Ионова отметила, что в администрации президента Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ, которые предлагали встретиться с президентом перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "обо всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".

Она добавила, что немцы и французы "сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику".

Напомним:

  • Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
  • Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
  • Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм. 

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ"

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Темы: ПАСЕ Росcия Украина


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