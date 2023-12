В Молдове попытались оправдать голос за возвращение РФ в ПАСЕ

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что проголосовать за возвращение российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы было нелегко, но "ПАСЕ может положительно повлиять на все государства".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Deschide.md.

"Это было нелегкое решение для депутатов ПАСЕ, в частности представителей Молдовы, и в последний момент мы не знали, как голосовать. Я решил не голосовать за или против той или иной страны. Я решил проголосовать за то, чтобы ПАСЕ могла положительно влиять на все государства, в частности Российскую Федерацию", - сказал Нэстасе.

Политик заверил, что это голосование не отменяет позиции страны по чувствительным вопросам.

"Хочу заверить, что этот голос не будет отменять резолюции и позиции по чувствительным вопросам, как, например, Крым", - сказал он.

Which delegations in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted against the resolution allowing for Russia's return to PACE? pic.twitter.com/o3DB3eYOum