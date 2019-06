У Молдові спробували виправдати голос за повернення РФ до ПАРЄ

Міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе заявив, що проголосувати за повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи було нелегко, але "ПАРЄ може позитивно вплинути на всі держави".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Deschide.md.

"Це було нелегке рішення для депутатів ПАРЄ, зокрема представників Молдови, які і в останній момент не знали, як голосувати. Я вирішив не голосувати за або проти тієї чи іншої країни. Я вирішив проголосувати за те, щоб ПАРЄ могла позитивно впливати на всі держави, зокрема на Російську Федерацію", - сказав Нестасе.

Політик запевнив, що це голосування не скасовує позиції країн щодо чутливих питань.

"Хочу запевнити, що цей голос не скасовуватиме резолюції і позиції з чутливих питань, як, наприклад, Крим", - сказав він.

