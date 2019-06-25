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У Молдові спробували виправдати голос за повернення РФ до ПАРЄ

Вівторок, 25 червня 2019, 14:06

Міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе заявив, що проголосувати за повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи було нелегко, але "ПАРЄ може позитивно вплинути на всі держави".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Deschide.md.

"Це було нелегке рішення для депутатів ПАРЄ, зокрема представників Молдови, які і в останній момент не знали, як голосувати. Я вирішив не голосувати за або проти тієї чи іншої країни. Я вирішив проголосувати за те, щоб ПАРЄ могла позитивно впливати на всі держави, зокрема на Російську Федерацію", - сказав Нестасе.

Політик запевнив, що це голосування не скасовує позиції країн щодо чутливих питань.

"Хочу запевнити, що цей голос не скасовуватиме резолюції і позиції з чутливих питань, як, наприклад, Крим", - сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу. 

Українська делегація у ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в Асамблеї на знак протесту проти повернення делегації РФ.

У середу українська делегація тимчасово повернеться до зали для участі в оскарженні повноважень російської делегації. Україна вимагатиме повністю позбавити росіян повноважень, а також права обіймати керівні посади у комітетах.

Теми: МолдоваРосіяПАРЄ
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