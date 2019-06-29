Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться, чтобы сказать "Привет"

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Суббота, 29 июня 2019, 03:37

Президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына встретиться с ним в демилитаризованной зоне в эти выходные.

Об этом он написал в twitter.

"После некоторых очень важных встреч, в том числе моей встречи с президентом Си, я уеду из Японии в Южную Корею (с президентом Муном)", - сообщил Трамп, находясь в Осаке, Япония, на саммите G20.

"В это время, если председатель Ким из Северной Кореи видит это, я бы встретился с ним в пограничной/демилитаризованной зоне,  просто чтобы пожать ему руку и сказать Привет (?)!", - написал он.

Напомним:

  • Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готова выполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.

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Темы: Трамп КНДР


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