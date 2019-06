Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться, чтобы сказать "Привет"

Президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына встретиться с ним в демилитаризованной зоне в эти выходные.

Об этом он написал в twitter.

"После некоторых очень важных встреч, в том числе моей встречи с президентом Си, я уеду из Японии в Южную Корею (с президентом Муном)", - сообщил Трамп, находясь в Осаке, Япония, на саммите G20.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!