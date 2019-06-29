Трамп запропонував Кім Чен Ину зустрітися, щоб сказати "Привіт"
Президент США Дональд Трамп запросив північнокорейського лідера Кім Чен Ина зустрітися з ним в демілітаризованій зоні в ці вихідні.
Про це він написав у twitter.
"Після деяких дуже важливих зустрічей, в тому числі моєї зустрічі з президентом Сі, я поїду з Японії до Південної Кореї (з президентом Муном)", - повідомив Трамп, перебуваючи в Осаці, Японія, на саміті G20.
After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 червня 2019 р.
"В цей час, якщо голова Кім з Північної Кореї бачить це, я б зустрівся з ним у прикордонній/демілітаризованій зоні, просто щоб потиснути йому руку і сказати Привіт(?)!", - написав він.
Нагадаємо:
- Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
- За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
- Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.
- Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив, що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.
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