Трамп запропонував Кім Чен Ину зустрітися, щоб сказати "Привіт"

Президент США Дональд Трамп запросив північнокорейського лідера Кім Чен Ина зустрітися з ним в демілітаризованій зоні в ці вихідні.

Про це він написав у twitter.

"Після деяких дуже важливих зустрічей, в тому числі моєї зустрічі з президентом Сі, я поїду з Японії до Південної Кореї (з президентом Муном)", - повідомив Трамп, перебуваючи в Осаці, Японія, на саміті G20.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!