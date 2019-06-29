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Трамп запропонував Кім Чен Ину зустрітися, щоб сказати "Привіт"

Субота, 29 червня 2019, 03:37

Президент США Дональд Трамп запросив північнокорейського лідера Кім Чен Ина зустрітися з ним в демілітаризованій зоні в ці вихідні.

Про це він написав у twitter.

"Після деяких дуже важливих зустрічей, в тому числі моєї зустрічі з президентом Сі, я поїду з Японії до Південної Кореї (з президентом Муном)", - повідомив Трамп, перебуваючи в Осаці, Японія, на саміті G20.

"В цей час, якщо голова Кім з Північної Кореї бачить це, я б зустрівся з ним у прикордонній/демілітаризованій зоні, просто щоб потиснути йому руку і сказати Привіт(?)!", - написав він.

Нагадаємо:

  • Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
  • За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
  • Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.
  • Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив, що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампКНДР
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