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РФ отозвала ключевых военных советников из Венесуэлы - WSJ

Понедельник, 3 июня 2019, 04:14

Почти все военные советники и специалисты из России, которые оказывали помощь режиму Мадуро, отозваны из Венесуэлы.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

"Кремль принял такое решение после всесторонней оценки политической и экономической устойчивости режима Мадуро, который пребывает под давлением с двух сторон - со стороны оппозиции, которую возглавляет Хуан Гуайдо, и со стороны США и их сателлитов в Латинской Америке", - пишет издание.

По информации газеты, присутствие в стране сворачивает и одна из основных военно-вооруженных государственных корпораций РФ "Ростех", которая учила и консультировала армию Венесуэлы, в частности, относительно закупок вооружения.

Отмечается, что корпорация "Ростех" сократила штаты своего представительства до нескольких десятков сотрудников и второстепенных специалистов.

Напомним:

  • 21 января в Венесуэле группа военных совершила попытку отстранить от власти действующего президента Николаса Мадуро, который занимает должность с 2013 года.
  • 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента
  • Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США после того, как президент США Дональд Трамп поддержал Гуайдо. 
  • ЕС, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
  • МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
  • На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.

Темы: РосcияВенесуэла
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