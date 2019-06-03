РФ отозвала ключевых военных советников из Венесуэлы - WSJ

Почти все военные советники и специалисты из России, которые оказывали помощь режиму Мадуро, отозваны из Венесуэлы.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

"Кремль принял такое решение после всесторонней оценки политической и экономической устойчивости режима Мадуро, который пребывает под давлением с двух сторон - со стороны оппозиции, которую возглавляет Хуан Гуайдо, и со стороны США и их сателлитов в Латинской Америке", - пишет издание.

По информации газеты, присутствие в стране сворачивает и одна из основных военно-вооруженных государственных корпораций РФ "Ростех", которая учила и консультировала армию Венесуэлы, в частности, относительно закупок вооружения.

Отмечается, что корпорация "Ростех" сократила штаты своего представительства до нескольких десятков сотрудников и второстепенных специалистов.

Напомним: