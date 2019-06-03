РФ отозвала ключевых военных советников из Венесуэлы - WSJ
Почти все военные советники и специалисты из России, которые оказывали помощь режиму Мадуро, отозваны из Венесуэлы.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
"Кремль принял такое решение после всесторонней оценки политической и экономической устойчивости режима Мадуро, который пребывает под давлением с двух сторон - со стороны оппозиции, которую возглавляет Хуан Гуайдо, и со стороны США и их сателлитов в Латинской Америке", - пишет издание.
По информации газеты, присутствие в стране сворачивает и одна из основных военно-вооруженных государственных корпораций РФ "Ростех", которая учила и консультировала армию Венесуэлы, в частности, относительно закупок вооружения.
Отмечается, что корпорация "Ростех" сократила штаты своего представительства до нескольких десятков сотрудников и второстепенных специалистов.
Напомним:
- 21 января в Венесуэле группа военных совершила попытку отстранить от власти действующего президента Николаса Мадуро, который занимает должность с 2013 года.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента.
- Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США после того, как президент США Дональд Трамп поддержал Гуайдо.
- ЕС, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.