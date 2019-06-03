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Тимошенко о переговорах о пленных в РФ: Надо начинать все с чистого листа

Понедельник, 3 июня 2019, 11:51

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина должна начать переговоры с Россиейс чистого листа  относительно пленных и политузников, поскольку Минские договоренности зашли в тупик.

Об этом она сказала во время согласительного совета парламента в понедельник.

По ее словам, уже прошло шесть недель после президентских выборов и шесть недель люди ждут перемен.

Она отметила, что больше всего перемен ждут украинские военнопленные, политзаключенные и заложники, которые брошены на произвол судьбы, а никаких переговоров по их освобождению не ведется.

"Никаких дискуссий не существует. Практически забытые люди. И поэтому я хочу обратить внимание на то, что, в том числе спикер Думы страны, которая ведет против нас войну, сказала об этом, нужно начинать переговоры с чистого листа. В том числе, учитывая избрание нового президента, нужно немедленно начать переговоры с чистого листа", - заявила Тимошенко.

Политик добавила, что Минские договоренности зашли в тупик, а обмена пленными не существовало, поскольку этими заявлениями якобы прикрывали "реальную коррупцию и распределение ресурсов в стране", люди с окружении бывшего президента.

Она отметила, что сейчас надо начинать все с начала и начинать немедленно.

Напомним

  • Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова работать над восстановлением добрососедских отношений с Киевом и ждет ответных шагов от президента Владимира Зеленского и Верховной Рады.

Яна Миланова, УП

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Темы: ТимошенкоБатькивщинаРосcияМинские соглашения
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