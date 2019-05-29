В РФ предложили Украине начать все "с чистого листа"

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова трудиться над восстановлением добрососедских отношений с Киевом и ждет ответных шагов от президента Владимира Зеленского и Верховной Рады.

Об этом она сказала в интервью ТАСС.

По ее словам, Россия заинтересована в налаживании "нормальных" добрососедских отношений с Украиной.

"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения", - сказала она.

Матвиенко добавила, что сигналов на изменение отношений с РФ ждут и от Верховной Рады и выразила надежду на то, что после парламентских выборов в Украине позиция изменится.

"Если Рада проявит интерес к восстановлению диалога с Россией, этот шаг мы будем только приветствовать", - сказала спикер Совета Федерации, посетовав на то, что в последние годы РФ часто приглашала украинских нардепов на различные мероприятия, но отклика не получала.

"Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", - заявила Матвиенко.

По ее словам, РФ открыта к диалогу и будет ждать сигналов от Украины.

Напомним: