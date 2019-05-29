В РФ предложили Украине начать все "с чистого листа"
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова трудиться над восстановлением добрососедских отношений с Киевом и ждет ответных шагов от президента Владимира Зеленского и Верховной Рады.
Об этом она сказала в интервью ТАСС.
По ее словам, Россия заинтересована в налаживании "нормальных" добрососедских отношений с Украиной.
"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения", - сказала она.
Матвиенко добавила, что сигналов на изменение отношений с РФ ждут и от Верховной Рады и выразила надежду на то, что после парламентских выборов в Украине позиция изменится.
"Если Рада проявит интерес к восстановлению диалога с Россией, этот шаг мы будем только приветствовать", - сказала спикер Совета Федерации, посетовав на то, что в последние годы РФ часто приглашала украинских нардепов на различные мероприятия, но отклика не получала.
"Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", - заявила Матвиенко.
По ее словам, РФ открыта к диалогу и будет ждать сигналов от Украины.
Напомним:
- На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".
- Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
- Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
- Также Россия поддерживает боевиков на Донбассе и поставляет им оружие и военную технику, которую неоднократно фиксировали представители ОБСЕ.
- В российских тюрьмах находятся десятки украинских политзаключенных.
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- Постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину. Однако в РФ заявили, что не собираются выполнять это требование.