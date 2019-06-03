Парубий о законе об импичменте под Зеленского: Некоторые законодательные инициативы удивляют

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Понедельник, 3 июня 2019, 12:36

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук призвал парламент немедленно рассмотреть законопроекты, представленные Владимиром Зеленским, а спикер парламента Андрей Парубий заявил, что некоторые его законодательные инициативы удивляют.

Соответствующий обмен репликами произошел во время согласительного совета парламента в понедельник.

Стефанчук, выступавший после вице-спикера Ирины Геращенко, которая говорила об освобождении заложников, заявил, что хочет избежать политической агитации и будет говорить о том, что беспокоит команду нового главы государства.

В частности, он отметил, что на прошлой неделе Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте и направил письмо на имя председателя Верховной Рады с просьбой безотлагательно рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 180 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов.

"И кроме этого на прошлой неделе мы внесли на регистрацию законопроект о внесении изменений в закон Украины о выборах народных депутатов по обеспечению избирательных прав военнослужащих", - добавил представитель президента.

Стефанчук обратился к парламентариям с просьбой о сотрудничестве по этих законопроектах, поскольку они были определены как неотложные.

В свою очередь Парубий ответил, что выступления на согласительном совете это не агитация, а позиция глав фракций, которые получили доверие в обществе, а речь Геращенко о заложниках была не агитацией.

"Все законопроекты, которые были предложены президентом, конечно будут предложены внести в повестку дня сессии, хотя некоторые законодательные инициативы удивляют", - сказал спикер Рады.

"В частности, закон об импичменте - это просто переписанные нормы украинского регламента. Но, несмотря на мощную законодательную деятельность президента, даже этот законопроект мы предложим включить в повестку дня сессии и конечно все законодательные инициативы президента, которые определены как неотложные, мы будем рассматривать в сессионном зале", - подчеркнул он.

Напомним:

  • 29 мая президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте президента.
  • 31 мая Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.
  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Решение о роспуске парламента Зеленский объявил во время инаугурации.

Яна Миланова, УП

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Темы: Зеленский Верховная Рада Парубий законодательство импичмент


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