Зеленский подал в Раду закон об импичменте
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте.
Об этом на брифинге 29 мая рассказал представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.
"Президент Зеленский сегодня передал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре - устранение президента с поста, импичменте", - сказал Стефанчук.
Также Стефанчук напомнил, что в ВР также есть проект закона о снятии неприкосновенности с народных депутатов и было бы неплохо принять решение по нему.
В то же время, на сайте ВР еще не зарегистрировано президентского законопроекта, однако указанный проект закона "О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления". Инициатором такого законопроекта был нардеп от БПП Алексей Гончаренко.
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Напомним:
- 8 апреля экс-президент Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен, и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.
- Зеленский в интервью РБК, опубликованном 18 апреля, заявил, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте.
- 21 мая руководитель Администрации президента Андрей Богдан заявил, что проект закона об импичменте президента близок к завершению.
- По состоянию на 22 апреля в Раде было зарегистрировано около 5 законов об импичменте.
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