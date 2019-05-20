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ЗЕЛЕНСКИЙ РАСПУСКАЕТ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Понедельник, 20 мая 2019, 10:45
ЗЕЛЕНСКИЙ РАСПУСКАЕТ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Об этом он сказал во время обращения в Верховной Раде.

"Народные депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет. Будем с вами работать. Поэтому я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс", - сказал он перед этим.

"И сделайте, пожалуйста, открытые списки", - добавил Зеленский.

"А также, я прошу освободить вас от должности председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора, министра обороны. И это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал он, добавив "Слава Украине".

Согласно Конституции Украины внеочередные выборы в Верховную Раду назначаются президентом и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Напомним:

  • Команда Зеленского заявляла, что планирует роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента.
  • У Зеленского считают, что основанием для этого является отсутствие в парламенте коалиции.
  • В пятницу 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции.
  • Конституция Украины запрещает распускать Верховную Раду в последние 6 месяцев ее полномочий. Если считать от даты приобретения полномочий парламента 8 созыва, 27 ноября 2014, то последний срок для роспуска ВР – 27 мая.
  • Также сообщалось, что если будет распущена коалиция, то новый президент в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длится 30 дней для создания новой коалиции.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада
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