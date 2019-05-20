ЗЕЛЕНСКИЙ РАСПУСКАЕТ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

Об этом он сказал во время обращения в Верховной Раде.

"Народные депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет. Будем с вами работать. Поэтому я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс", - сказал он перед этим.

"И сделайте, пожалуйста, открытые списки", - добавил Зеленский.

"А также, я прошу освободить вас от должности председателя Службы безопасности Украины, генерального прокурора, министра обороны. И это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал он, добавив "Слава Украине".

Согласно Конституции Украины внеочередные выборы в Верховную Раду назначаются президентом и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Напомним: