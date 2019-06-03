Кучма: Я больше не буду "свадебным генералом"
Второй президент Украины Леонид Кучма согласился с предложением действующего президента Владимира Зеленского возглавить Трехстороннюю контактную группу, сообщив, что ранее "работал в качестве свадебного генерала", а теперь будет "принимать решения".
Об этом Леонид Кучма заявил на брифинге в Администрации президента.
"Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них.
Сегодняшняя встреча у президента показывает, что у меня есть возможность в группе, созданной в Нормандском формате, сделать этот вклад", - сказал экс-президент.
Первая трехсторонняя встреча состоится в среду 5 июня в Минске. Кучма подчеркнул, что решения, принимаемые на встрече, "должны выполняться".
"Если мы принимаем там решения, то они должны выполняться. Не просто мы там существуем ... как я иногда говорил, я не могу работать в качестве свадебного генерала. Понимаю, что сегодня есть возможность работать на благо страны", - подытожил Кучма.
Напомним:
- 3 июня президент Владимир Зеленский на встрече с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
- Леонид Кучма представлял Киев в ТКГ в 2014-2018 годах. В прошлом году в сентябре завершил работу в группе.
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