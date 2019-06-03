Активисты показали крупнейших доноров "Народного фронта"

В течение первых трех месяцев этого года "Народный фронт" получил почти 5 миллионов гривен от физлиц. Больше всего средств перечислил Арсений Яценюк, который стал также вторым крупнейшим официальным донором за прошедшие 3 года.

Об этом сообщает Общественное движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что партия тратит почти все государственное финансирование, но экономит деньги, поступившие от частных лиц, так как именно их можно будет использовать во время избирательной кампании.

Сообщается, что деньги "Народному фронту" в первом квартале 2019 года перевели 176 человек.

При этом активисты уточняют, что в своем финотчете партия, вопреки правилам, скрыла места проживания доноров, чем усложнила их поиск.

По данным "ЧЕСНО", среди известных людей на 800 тысяч гривен партию профинансировал экс-премьер, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Сообщается, что его вклад на партийный счет был крупнейшим в первом квартале 2019 года.

В частности, в ноябре 2018-го года Яценюк уже перечислял деньги "Нарфронту", однако значительно меньше - 100 тысяч гривен. Большую сумму средств партии, согласно ее отчетам за 2016-2018 годы, давал только Андрей Иванчук - 1 миллион гривен.

Отмечается, что согласно декларации за 2016 год, Яценюк владеет долей в предприятии "Черновицкий завод железобетонных изделий и конструкций", а его семья получает доход от предпринимательской деятельности, сдачи недвижимости в аренду и как проценты от банковских вкладов.

Кроме того, Яценюк с супругой на конец 2016 года хранили в банках и наличными 1,7 миллиона долларов, 180 тысяч евро и 4,6 миллиона гривен.

Сообщается, что второй по величине вклад, а именно 280 тысяч гривен, сделал председатель херсонского отделения "Народного фронта" Василий Яцко, 124 тысячи пожертвовал депутат Хмельницкого облсовета Игорь Хитрук и еще 49,5 тысячи гривен предоставил черниговский "нарфронтивец" -мажоритарщик Александр Кодола.

"А Владимир Борисенко из Борисполя, который в 2014 году баллотировался как мажоритарщик, перечислил партии 84 тысячи. Александр Ляшко из Закарпатья перевел "Нарфронту" 27 тысяч. Столько же дал и Денис Коваленко из Харькова, который тоже выдвигался от НФ в нардепы", - говорится в публикации.

Отмечается, что у финотчете есть деньги и от помощников депутатов из "Народного фронта".

В ЧЕСНО добавили, что помощник нардепа Петра Ваната Максим Ванат перечислил партии 49 тысяч гривен. 27,1 тысячи передал помощник Александра Кирша Евгений Емец.

"Часто в отчете можно встретить полных тезок людей, которые баллотировались в различные советы от других партий. Например, пятый по величине взноса донор Андрей Басараб, вероятно, выдвигался от БПП в Ивано-Франковский горсовет. "Нарфронту" он перечислил 143,5 тысячи", - рассказали в организации.

Сообщается, что это не единственный БППшник в финотчете.

Полный тезка депутата Черниговского горсовета, экс-заместителя губернатора области Сергея Сергиенко и экс-кандидата в депутаты Киевсовета, преподавателя Национального педагогического университета им. Драгоманова Ростислава Балабана профинансировали НФ на 49,5 тысячи.

Отмечается, что Балабан в Facebook подтвердил, что финансировал партию:

"Экзотический вид в отчете имеет Алексей Гнатюк, который перевел 75 тысяч. Человек с таким именем баллотировалась от партии "Возрождение"", - говорится в публикации.

Сообщается, что три четверти общей суммы частных вкладов в партии сохранили, потратив всего около миллиона гривен.

В частности, 900 тысяч заплатили за размещение наружной рекламы, еще 30 тысяч - за печать газеты, а остальные составляли расходы на зарплаты, налоги и банковские комиссии.