У Зеленского объяснили приезд Пинчука в АП

Олигарх Виктор Пинчук посещал Администрацию президента вместе с экс-президентом Леонидом Кучмой для консультаций по поводу назначения Кучмы представителем в Трехсторонний контактной группе от Украины.

Об этом на брифинге 3 июня сообщили пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Он действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая. Он приезжал со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с президентом Зеленским, чтобы обсудить ту должность, которую сегодня ему было предложено - возглавить ТКГ и представлять Украину", - сказала она.

3 июня стало известно, что вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.

В то же время, машины с кортежа Пинчука и Кучмы видели под АП дважды, 31 и 28 мая.

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Напомним: