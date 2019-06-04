У Зеленского говорят, что заявления о дате его встречи с Трампом – фейк
В Администрации президента заявляют, что информация о дате встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом – неправдивая, и Борис Тизенгаузен, который ее распространил, не является советником Зеленского.
Об этом сообщает страница АП в Facebook.
Отмечается, что 3 июня некоторые СМИ распространили комментарии Бориса Тизенгаузена, которого представили как внештатного советника президента, о возможной дате встречи Зеленского с Трампом.
"Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов – Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что сообщение о всех кадровых назначениях оперативно появляются и будут появляться на сайте Администрации президента и странице АП в Facebook.
Напомним:
- 1 июня сообщалось, что президент Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
- Позже СМИ со ссылкой на Бориса Тизенгаузена, которого они называли внештатным советником президента, сообщили, что Зеленский встретится с Трампом, скорее всего, после саммита G20 (28-29 июня 2019 года).
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua