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У Зеленского говорят, что заявления о дате его встречи с Трампом – фейк

Вторник, 4 июня 2019, 12:24

В Администрации президента заявляют, что информация о дате встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом – неправдивая, и Борис Тизенгаузен, который ее распространил, не является советником Зеленского.

Об этом сообщает страница АП в Facebook.

Отмечается, что 3 июня некоторые СМИ распространили комментарии Бориса Тизенгаузена, которого представили как внештатного советника президента, о возможной дате встречи Зеленского с Трампом.

"Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов – Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что сообщение о всех кадровых назначениях оперативно появляются и будут появляться на сайте Администрации президента и странице АП в Facebook.

Напомним:

  • 1 июня сообщалось, что президент Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
  • Позже СМИ со ссылкой на Бориса Тизенгаузена, которого они называли внештатным советником президента, сообщили, что Зеленский встретится с Трампом, скорее всего, после саммита G20 (28-29 июня 2019 года).

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийТрампАдминистрация президента
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