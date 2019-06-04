Советник президента рассказал, когда может состояться встреча Зеленского с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом скорее всего после саммита G20 (28-29 июня 2019).
Об этом рассказал внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в эфире Радио Свобода.
"Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20", - сообщил он.
"Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о том, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть сложный и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки", - добавил Тизенгаузен.
Он предположил, что, как ни парадоксально, но скорее всего, одним из катализаторов этой встречи стал генпрокурор Юрий Луценко, имея в виду расследование в отношении украинской газовой компании Burisma Holdings.
"В этом деле фигурирует сын Джо Байдена, приемный сын Керри, бывшего госсекретаря США. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Дональда Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа", - считает Тизенгаузен.
Напоминаем:
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.
- ГПУ расследует дело бывшего министра правительства Януковича Николая Злочевского и его фирмы Burisma Holdings по подозрению в получении незаконных решений на добычу газа, отмывании грязных денег, неуплате налогов в особо крупных размерах.
- Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.
- В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.
- Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра.
- Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.
- Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.
- Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, заявлял, что бывший вице-президент США Джо Байден, который сейчас лидирует в рейтинге демократов-кандидатов в президенты страны, неправомерно давил на президента Украины Петра Порошенко и парламент страны в марте 2016 года, требуя уволить генпрокурора Виктора Шокина.
- В то же время сын Байдена, Хантер, был членом правления украинской газовой компании Burisma Holdings, которой владел олигарх Николай Злочевский, действия которой расследовались тем самым прокурором.
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