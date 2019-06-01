Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
Об этом в говорится в статье ZN.UA "Квартал "черных лебедей".
По данным издания, приглашение Зеленский получил 31 мая и состоится визит после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе ... Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?" Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д.", - пишет СМИ.
В настоящее врмя УП данную информацию в Администрации президента не подтвердили.
Позже в пресс-службе президента Украины сообщили, что приглашение посетить с официальным визитом США поступило от Дональда Трампа в четверг, 30 мая, пишет "Интерфакс-Украина".
"Письмо с официальным приглашением было получено в четверг. Поездка планируется", - сообщили в АП.
Напомним,
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей главы государства.
- Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой в ближайшее время.
- В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на инаугурации Зеленского, передал ему послание от Трампа относительно будущего сотрудничества.