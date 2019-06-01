Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон - СМИ

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Суббота, 1 июня 2019, 08:40

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Об этом в говорится в статье ZN.UA "Квартал "черных лебедей".

По данным издания, приглашение Зеленский получил 31 мая и состоится визит после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе ... Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?" Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д.", - пишет СМИ.

Напомним, 

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей главы государства.
  • Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой в ближайшее время.
  • В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на инаугурации Зеленского, передал ему послание от Трампа относительно будущего сотрудничества.

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Темы: Зеленский Трамп США


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