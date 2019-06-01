Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Об этом в говорится в статье ZN.UA "Квартал "черных лебедей".

По данным издания, приглашение Зеленский получил 31 мая и состоится визит после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе ... Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: "За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?" Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и т.д.", - пишет СМИ.

Напомним,