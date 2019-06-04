Закон Зеленского о незаконных активах позволит поднять старые дела – АП

Внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о незаконных активах чиновников позволит государству конфисковывать эти активы даже по ранее открытым делам.

Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.

Он рассказал, что во время подготовки законопроекта авторы проанализировали решения Конституционного Суда об отмене закона о незаконном обогащении, общались со специалистами Международного валютного фонда и Всемирного банка, украинскими и иностранными экспертами – их советы легли в основу документа.

"Этот документ принципиально отличается ото всех других проектов, которые есть сегодня в парламенте. Он предусматривает совсем другой подход: не только уголовная ответственность, но и возможность конфискации или взыскания в доход государства необоснованных активов", – заявил Рябошапка.

"Эта норма уже сегодня есть в законодательстве, она включена в Гражданский процессуальный кодекс в 2015 году, но та формулировка не давала возможности применять ее на практике. Мы изменили эту формулировку – и сейчас есть возможность эффективно применить такой подход", – уточнил он.

Рябошапка отметил, что возможность взыскания в гражданско-правовом порядке необоснованных активов закреплена в Конвенции против коррупции и используется во многих странах, в частности в Великобритании.

"Такой подход снимает риски перед презумпцией невиновности, поскольку в таком порядке принцип презумпции невиновности не применяется. Гражданская процедура, кроме того, значительно быстрее и значительно эффективнее", – сказал он.

"Гражданская процедура также дает возможность ретроспективного применения, то есть применения этих норм к прошлому. Те дела, которые были ранее открыты НАБУ и САП, – материалы могут быть использованы снова и в порядке гражданской процедуры НАБУ и САП могут обратиться в суд, чтобы взыскать эти необоснованные доходы в доход государства", – заявил Рябошапка.

"Уголовная ответственность в случае принятия этого закона будет наступать только тогда, когда размер незаконных активов значительный. Мы сознательно пошли на то, чтобы увеличить этот размер до 12000 необлагаемых минимумов – это, на сегодняшний день, составляет около 11 миллионов 500 тысяч гривен или примерно эквивалент 380 тысяч евро", – заявил он.

Рябошапка отметил, что это сделано, чтобы приоритезировать усилия антикоррупционных органов, чтобы они не занимались мелкими делами и не тратили ресурсы на наказание коррупционеров, которые не представляют общественной опасности для страны.

"Собственно, топ-коррупция. Антикоррупционные органы работают только с наиболее существенными коррупционными угрозами. То, что меньше 380 тысяч евро, но превышает 30 тысяч евро, рассматривается в порядке гражданской процедуры и в порядке взыскания в доход государства необоснованных активов", – сказал он.

"То есть первая стадия, меньший размер – это гражданская процедура; когда превышает 380 тысяч гривен (очевидно, евро – ред.), тогда уже наступает уголовная ответственность. Здесь санкция достаточно жесткая: от 5 до 10 лет лишения свободы", – отметил заместитель главы АП.

Гражданская процедура предусматривается такая: Антикоррупционное бюро готовит иск, сравнивая доходы и активы чиновника, прокуроры САП представляют его в Высшем антикоррупционном суде, а ответчик должен объяснить, как получены его активы.

По словам Рябошапки, из 65 дел, открытых ранее, треть попадала бы под уголовное право, а остальные – под гражданскую процедуру.

"Практически все те материалы, которые были наработаны ранее, могут быть реализованы сегодня с помощью НАБУ и САП", – заявил он.

Рябошапка также сказал, что законопроект Зеленского "не имеет практически ничего общего с тем законом, который был признан неконституционным", и "не содержит даже ссылки на то, что необходимо доказывать законность приобретения активов какими-то доказательствами", то есть не нарушает презумпцию невиновности.

Кроме того, он заявил, что "решение Конституционного Суда не было мотивировано юридически, а мотивы были политическими – попытка предыдущей власти получить своего рода индульгенцию или амнистию своих капиталов была основной причиной".

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Напомним: