Юнкер рассказал, почему не скучает по Порошенко

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Вторник, 4 июня 2019, 16:38

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Церемонию встречи транслировало спутниковое телевидение Еврокомиссии.

"У меня есть новый друг", - сказал Юнкер, отвечая на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему старому другу Петро Порошенко.

"Новый друг лучше старого", - заявил в свою очередь Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского, который находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе, и Юнкера состоится без заявлений для прессы.

 

Вы не скучаете по Порошенко? - По кому? - По вашему старому другу. - Да у меня есть новый!

В середине мая в администрации президента рассказали, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расчувствовался на последней для тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в качестве главы государства встречи в Брюсселе и даже расплакался.

Напомним:

  • 4-5 июня президент Зеленский осуществляет первую официальную зарубежную поездку в Брюссель.
  • Он планирует встретиться с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
  • Вероятно, международные журналисты не смогут поставить украинскому президенту вопросов.
  • В июне Зеленский также планирует посетить Берлин.

Европейская правда

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Темы: Порошенко Зеленский Еврокомиссия


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