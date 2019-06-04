Юнкер рассказал, почему не скучает по Порошенко
Вторник, 4 июня 2019, 16:38
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Церемонию встречи транслировало спутниковое телевидение Еврокомиссии.
"У меня есть новый друг", - сказал Юнкер, отвечая на вопрос одного из журналистов, не скучает ли он по своему старому другу Петро Порошенко.
"Новый друг лучше старого", - заявил в свою очередь Владимир Зеленский.
Встреча Зеленского, который находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе, и Юнкера состоится без заявлений для прессы.
В середине мая в администрации президента рассказали, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расчувствовался на последней для тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в качестве главы государства встречи в Брюсселе и даже расплакался.
Напомним:
- 4-5 июня президент Зеленский осуществляет первую официальную зарубежную поездку в Брюссель.
- Он планирует встретиться с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
- Вероятно, международные журналисты не смогут поставить украинскому президенту вопросов.
- В июне Зеленский также планирует посетить Берлин.