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Зеленский в Брюсселе: мы готовы к переговорам с Россией и "Минску"

Вторник, 4 июня 2019, 19:10
Зеленский в Брюсселе: мы готовы к переговорам с Россией и Минску

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе президент Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей.

Президент говорил на английском.

"Мы готовы к переговорам с Россией. Мы готовы выполнять Минские договоренности. Но в первую очередь мы должны быть способны защитить себя. Благодарен за поддержку, которую Украина получает от Альянса и союзников", - сказал президент.

Он также поблагодарил Альянс за решение об усилении черноморской безопасности, подчеркнув, что "курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции".

Напомним:

  • Президент Зеленский находится в Брюсселе. В рамках первой официальной зарубежной поездки запланированы встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
  • В июне Зеленский также планирует посетить Берлин.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийНАТОБразилия
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