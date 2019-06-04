Зеленский в Брюсселе: мы готовы к переговорам с Россией и "Минску"

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе президент Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей.

Президент говорил на английском.

"Мы готовы к переговорам с Россией. Мы готовы выполнять Минские договоренности. Но в первую очередь мы должны быть способны защитить себя. Благодарен за поддержку, которую Украина получает от Альянса и союзников", - сказал президент.

Он также поблагодарил Альянс за решение об усилении черноморской безопасности, подчеркнув, что "курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции".

Напомним: