Зеленский к Путину: Обострение – не самый лучший фон для переговоров в Минске

317 просмотров
Среда, 5 июня 2019, 10:15

Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель трех военных на Донбассе и заявил России, что не надо лишний раз напоминать о возможности эскалации.

Об этом он написал в Facebook.

"В результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал президент.

Он также обратился к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе.

"Обострение конфликта – не самый лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии", - заявил Зеленский.

Он добавил, что 5 июня с европейскими коллегами обсудит "открытую демонстрацию" российской агрессии.

"А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - подытожил Зеленский.

Напомним: 

  • За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, 2 украинских военных погибли, еще 3 - получили ранения.
  • С начала текущих суток оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции, погиб 1 военнослужащий ОС.
  • 4 июня в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Путин война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский неожиданно пообщался с премьером Грузии 5 июня 2019, 10:13
Омелян ответил Зеленскому относительно "государства в смартфоне" 5 июня 2019, 10:10
Зеленский и Дуда надеются на примирение Украины и Польши 5 июня 2019, 08:28
Все новости
Главные новости
Боевики били из минометов, ПТРК и пулеметов – 3 погибших и 3 раненых
Чиновник киевской полиции вероятно участвовал в квартирных аферах - СМИ
Зеленский: Слухи о дефолте - это продуманные акции
Зеленский заверил европейцев, что не собирается на сторону Коломойского
Все новости
здоровье

9 причин не забывать пить воду

18+

10 мифов о сексе, в которые вы до сих пор верите

Фото

Как украинский художник привлекает внимание к спасению животных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів