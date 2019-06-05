Зеленский к Путину: Обострение – не самый лучший фон для переговоров в Минске

Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель трех военных на Донбассе и заявил России, что не надо лишний раз напоминать о возможности эскалации.

Об этом он написал в Facebook.

"В результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал президент.

Он также обратился к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе (но не назвал имен в обращении - ред.).

"Обострение конфликта – не самый лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии", - заявил Зеленский.

Он добавил, что 5 июня с европейскими коллегами обсудит "открытую демонстрацию" российской агрессии.

"А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - подытожил Зеленский.

Напомним: