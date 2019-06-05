Гройсман возмутился повышению цен на газ "прожорливым монополистом"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" безосновательно повысил цены на газ в июне и планирует сделать это в июле и приказал немедленно снизить тарифы и дать прогнозы до конца года.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду.

По его словам, обязательства, которые взяла на себя Украина о том, что должны быть рыночные цены на газ, не могут не выполняться, но если импортные цены снижаются, то и внутренние тарифы для украинцев должны быть снижены.

"Но в очередной раз я вижу манипуляцию и завышение цены со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Я говорю это совершенно официально. Я считаю, что НАК "Нафтогаз" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь месяц. Тоже самое они планируют сделать и на июль", - заявил Гройсман.

"И поэтому мы разработали нормативный документ, который не позволит "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением. А они монополисты прожорливые", - добавил он.

Премьер отметил, что правительство должно привести "Нафтогаз" "в чувство" и заставить выполнять решение о снижении цен.

"Сегодня мы примем решение, которое их вернет на землю", - сказал глава Кабмина, отметив, что сейчас цены накручены компанией до 8800 (грн за тысячу кубометров - ред) в некоторых регионах, хотя рыночная цена в июне составляет 8000, а в июле прогнозируется 7700.

Он добавил, что кроме того, планируется принять решение о создании комиссии из представителей Счетной палаты, Антимонопольного комитета, Государственной фискальной службы и Госаудитслужы, которая должна выяснить, как формируется ценыа внутри компании.

Гройсман подчеркнул, что "Нафтогаз" должен показать все контракты по закупке газа, транспортировке, продаже и все документы должны быть доступны людям и написаны понятным языком.

Если это не будет выполнено, то, по его словам, будет считать что цены на газ сфальсифицированы.

"Ожидаю, что в июне снизят цену, дадут прогноз на снижение в июле и так до конца года в соответствии с тем, как будет меняться цена на рынках Европы", - заявил премьер.

Напомним: