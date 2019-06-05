Аваков не намерен подавать в отставку

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что не намерен уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, но отмечает, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.

Об этом он сказал после заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос журналистов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", – цитирует издание министра.

Также Аваков сказал, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.



"Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит", - подчеркнул глава МВД.

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Напомним: