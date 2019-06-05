Аваков не намерен подавать в отставку
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что не намерен уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, но отмечает, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.
Об этом он сказал после заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос журналистов, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", – цитирует издание министра.
Также Аваков сказал, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.
"Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит", - подчеркнул глава МВД.
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Напомним:
- 4 июня в крупных городах Украины возле управлений полиции прошли массовые пикеты с требованием к министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку.
- Ситуация в обществе обострилась после трагедии в Пересяслав-Хмельницком Киевской области, где от выстрела из пока неизвестного оружия погиб 5-летний ребенок. В преступлении подозреваются двое полицейских.
- 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой Кирилла Тлявова, который умер от огнестрельного ранения в голову.
- Чиновники принесли свои соболезнования и заверили, что полиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны погибшего мальчика.
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