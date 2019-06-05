Аваков не намерен подавать в отставку

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что не намерен уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, но отмечает, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.

Об этом он сказал после заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос журналистов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", – цитирует издание министра.

Также Аваков сказал, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.



"Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит", - подчеркнул глава МВД.

Аваков также подтвердил, что настаивает на максимальной ответственности полицейских и не снимает с себя персональную ответственность за случившееся.



"Мы настаиваем на том, чтобы это дело дошло до суда в кратчайший срок, и ответственность этих лиц была по высшей шкале ответственности", - сказал министр.



Аваков рассказал, что в среду был проведен так называемый дисциплинарный селектор в МВД, и было обращено внимание всех полицейских – от райотделов до главков – на профилактику недопущения подобных инцидентов личным составом.



"К сожалению, такое случается. Мальчика не вернешь. Вчера я лично семье сказал, что мы приносим свои извинения, и сделаем все, чтобы такое больше не повторилось", - добавил глава МВД.



Отвечая на вопрос о том, чувствует ли он персональную и политическую ответственность за происшедшее, и последует ли она, глава МВД сказал: "Персональная ответственность министра есть всегда, и каждый министр должен быть готов отвечать перед парламентом".

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Напомним: