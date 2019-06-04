Аваков и Князев встретились с семьей убитого патрульными мальчика

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Вторник, 4 июня 2019, 18:14

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой Кирилла Тлявова, который умер от огнестрельного ранения в голову.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что во время общения чиновники принесли свои соболезнования маме Татьяне и бабушке Александре.

"Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких", - говорится в сообщении.

Князев заверил женщин, что со стороны полиции будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств трагедии.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.

Глава Нацполиции сообщил, что сотрудники управления НПУ в Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок.

Он пообещал также, что полиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны погибшего мальчика.

 

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: дети убийство полиция Аваков Князев


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