Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой Кирилла Тлявова, который умер от огнестрельного ранения в голову.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что во время общения чиновники принесли свои соболезнования маме Татьяне и бабушке Александре.

"Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких", - говорится в сообщении.

Князев заверил женщин, что со стороны полиции будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств трагедии.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.

Глава Нацполиции сообщил, что сотрудники управления НПУ в Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок.

Он пообещал также, что полиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны погибшего мальчика.

Напомним: