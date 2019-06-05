Гордон: Смешко идет на выборы Рады, чтобы стать премьером

Экс-кандидат в президенты и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко идет на выборы в Верховную Раду, поскольку планирует стать премьер-министром.

Об этом заявил в YouTube руководитель его избирательного штаба Дмитрий Гордон.

По его словам, цель Смешко - не просто прийти в парламент, а стать премьер-министром, чтобы поддержать своим опытом президента Владимира Зеленского.

"Сейчас Игорь Смешко идет вместе со своей партией "Сила и честь" на выборы в Верховную Раду. И уже исходя из того, что все понимают - он идет не просто так, а идет, чтобы стать премьер-министром Украины, чтобы добиться сплава молодости президента Зеленского и опыта Игоря Смешко - сейчас уже многие стали сильно нервничать", - сказал Гордон.

Он добавил, что из-за этого распространяется много фейков о лидере партии.

Напомним: