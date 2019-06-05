Зеленский: Украина в ЕС - это смерть имперского проекта РФ
1995 просмотров
Среда, 5 июня 2019, 16:23
Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском Союзе приведет к краху имперского проекта России.
Об этом он сказал на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском в среду 5 июня, информирует Администрация президента в Твиттере.
"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что европейская интеграция гарантирует Украине независимость и благосостояние украинцев, ускорит экономический рост.
Напомним:
- Во время визита в Брюссель Зеленский провел беседу со старшим советником и зятем президента США Джаредом Кушнером.
- В Брюсселе президент также пообщался с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, с которым они поселились в одной гостинице.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua