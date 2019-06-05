Кучма: Вопрос освобождения украинских военнопленных "начнет решаться"

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Среда, 5 июня 2019, 18:59

Второй президент Украины Леонид Кучма в Минске выразил уверенность, что вопросы обмена военнопленных, в том числе освобождения украинских моряков из-под ареста в РФ, "начнут решаться".

Об этом он сообщил после встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, передает Интерфакс-Украина.

Кучма заявил, что все стороны переговоров заинтересованы в принятии совместного решения, и заверил, что вопрос освобождения украинских моряков, находящихся под арестом в РФ, сдвинется с места.

"Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что вопросы, сколько на сколько и так далее, начнут решаться", - заверил Кучма.

Кроме того, как сообщает BBC Украина, по мнению представителя России в контактной группе Бориса Грызлова, стороны договорились о новом соглашении о прекращении огня и сроках разведения сил в Станице Луганской. Документ планируют подписать 19 июня.

Напомним:

  • Встреча ТКГ в Минске началась в среду 5 июня в 13 часов и длилась больше 4 часов.
  • Президент Владимир Зеленский назначил Кучму представителем интересов Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашения Кучма


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