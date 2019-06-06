Филарета призвали не поддаваться кремлевскому влиянию и не вредить ПЦУ

Представители украинской интеллигенции обратились к почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету с просьбой обсуждать все острые вопросы в церковных органах, а также воздержаться от публичных дискуссий, которые могут порадовать недругов государства.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на обращение, которое есть в распоряжении информагентства.

В тексте указывается, что Филарет является духовным проповедником не только украинской православной церкви, но и нации и именно поэтому не хотелось бы, чтобы его авторитет попал под сомнение.

"Пусть те, кто пытается направлять Вас в ущерб единству нашей церкви, подстрекает к противостоянию внутри нашей церкви, выставляя на суд перед верующими и украинским гражданством, а тем самым подрывая духовные силы нашего народа, дискредитируя пройденный Вами жизненный путь, пусть отойдут от нашего общего святого дела", - говорится в обращении.

Интеллигенция предостерегает владыку Филарета, что "кремлевское церквоначалие умело организует необходимые для сохранения своего имперского влияния пропагандистские кампании".

Также они отметили, что "под шумок этой полемики" промосковские силы сознательно тормозят переход приходов в ПЦУ и распространяют "информационный мусор московского происхождения".

Подписанты попросили Филарета все проблемные вопросы обсуждать внутри Церкви и отметили, что подавляющее большинство разногласий, объявленных в СМИ, являются рабочими вопросами.

"Именно из соображений о благе церкви и Украины просим Вас, Ваше Святейшество, воздержаться в ближайшее время от любых публичных дискуссий или интервью, которые могут внести тревогу и неуверенность среди православного люда и тешить недругов Украины. Верим, что Ваша молитва и Ваша мудрость духовного проводника еще долгие годы будут всем нам установочным указателем", - сказано в обращении.

Отмечается, что письмо подписали как участники Собора возрождение Автокефальной церкви Украины, а также народные артисты, писатели, художники, ученые и другие представители украинской интеллигенции.

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Напомним: