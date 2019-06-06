Угрожал безопасности РФ: Оккупанты в Крыму влепили украинцу 10,5 лет колонии

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Четверг, 6 июня 2019, 15:25

Так называемый "верховный суд" оккупированного Крыма приговорил к 10,5 года лишения свободы гражданина Украины Константина Давыденко, признав его виновным в шпионаже в пользу СБУ.  

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что такое решение  подконтрольный оккупантам "суд" принял 6 июня.

Сообщается, что данным ФСБ, Давыденко, якобы будучи завербованным Службой безопасности Украины собирал на оккупированном полуострове информацию о "новейшей" военной технике и электронике, что "могло нанести ущерб безопасности РФ".

Отмечается, что решением суда украинец приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

"В ходе суда Давыденко свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном", - заявили в ЦОС ФСБ.

Напомним:

  • 11 февраля 2018 года Давыденко в Симферополе схватили сотрудники ФСБ России.
  • Позже в сети опубликовали видео оперативной съемки ФСБ задержания гражданина Украины Константина Давиденко.
  • По информации издания "Крым.SOS", Давыденко родом из Шахтерска. Он работал специалистом по оценке движимого и недвижимого имущества. После оккупации части территории Донецкой и Луганской областей проживал в Харькове.
  • Сообщалось, что в оккупированный Крым Давыденко поехал по своим личным делам.

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Темы: Крым оккупация Росcия суд шпионаж


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