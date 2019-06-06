Десять детей, мать которых арестовали в Грузии, вернут в Украину

10 малолетних детей, мать которых арестовали в Грузии по подозрению в торговле людьми, вернут на родину.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Грузинская сторона приняла решение вернуть 10 малолетних детей в Украину после переговоров с делегацией Украины во главе с уполномоченным президента Николаем Кулебой", - сказал он.

По словам Погорельцева, сейчас консульская служба работает над организационно-правовыми формальностями по обеспечению перелета детей в Украине.

Напомним: