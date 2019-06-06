Десять детей, мать которых арестовали в Грузии, вернут в Украину
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Четверг, 6 июня 2019, 16:07
10 малолетних детей, мать которых арестовали в Грузии по подозрению в торговле людьми, вернут на родину.
Об этом "Украинской правде" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"Грузинская сторона приняла решение вернуть 10 малолетних детей в Украину после переговоров с делегацией Украины во главе с уполномоченным президента Николаем Кулебой", - сказал он.
По словам Погорельцева, сейчас консульская служба работает над организационно-правовыми формальностями по обеспечению перелета детей в Украине.
Напомним:
- В конце апреля стало известно, что в Грузии задержали гражданку Украины.
- По сообщению МВД Грузии, женщина планировала провезти на территорию Абхазии 10 малолетних детей, против нее начато уголовное дело по ч.1 ст.143 УК Грузии "торговля людьми".
- СМИ сообщали, что трех детей женщина родила сама, а еще семеро в 2017 и 2018 годах родились в Киеве от суррогатных матерей.
- Детей доставили в больницу с признаками пищевой интоксикации, позже 4 подростков доставили в Тбилиси, 4 детей находились в кутаисском отделении социальной службы, еще двое продолжали лечение в клинике.
- Заседание суда по делу задержанной гражданки Украины состоится 20 июня.
Ирина Балачук, УП
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