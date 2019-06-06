Отмена блокады ОРДЛО: в ОБСЕ заявили, что идея была не Кучмы

Вопрос о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса на заседании в Минске подняли представители ОРДЛО.

Об этом в четверг сообщил журналистам в Киеве спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина".

"На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО и поддержан в общей форме российской стороной", - заявил он.

Сайдик отметил, что 5 июня, отвечая на вопрос журналистов о снятии блокады, он затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно неподконтрольными территориями.

Спецпредставитель объяснил, что представитель Украины в ТКГ экс-президент Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом.

"Он (Кучма – ред.) особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна, и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", - подчеркнул Сайдик.

Он пояснил, что причиной произошедшего недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин "блокада", то он в их понимании воспринимается как "этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта".

Спецпредставитель ОБСЕ указал, что все ограничительные меры, предпринятые с марта 2017 года, внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта и, в частности, гражданами, проживающими по обе стороны линии соприкосновения.

"Мы (ОБСЕ – ред.) всегда выступали и выступаем за то, чтобы эта тенденция разрыва внутри страны была не только прекращена, но и восстановлена ситуация, предшествующая марту 2017 года", - сказал Сайдик.

Напомним: