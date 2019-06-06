Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Отмена блокады ОРДЛО: в ОБСЕ заявили, что идея была не Кучмы

Четверг, 6 июня 2019, 18:40

Вопрос о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса на заседании в Минске подняли представители ОРДЛО.

Об этом в четверг сообщил журналистам в Киеве спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина".

"На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО и поддержан в общей форме российской стороной", - заявил он.

Сайдик отметил, что 5 июня, отвечая на вопрос журналистов о снятии блокады, он затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно неподконтрольными территориями.

Спецпредставитель объяснил, что представитель Украины в ТКГ экс-президент Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом.

"Он (Кучма – ред.) особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна, и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", - подчеркнул Сайдик.

Он пояснил, что причиной произошедшего недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин "блокада", то он в их понимании воспринимается как "этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта".

Спецпредставитель ОБСЕ указал, что все ограничительные меры, предпринятые с марта 2017 года, внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта и, в частности, гражданами, проживающими по обе стороны линии соприкосновения.

"Мы (ОБСЕ – ред.) всегда выступали и выступаем за то, чтобы эта тенденция разрыва внутри страны была не только прекращена, но и восстановлена ситуация, предшествующая марту 2017 года", - сказал Сайдик.

Напомним:

  • 5 июня Сайдик заявил, что трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. По его словам, соответствующее предложение поступило от экс-президента Леонида Кучмы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КучмаОРДЛОблокадаэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Кучма
Кучму заметили на Лазурном берегу
Украинская правда нашла на Лазурном берегу депутатов, чиновников и даже бывшего президента
Кучма: Не надо рассчитывать, что Путин вот-вот умрет или что война закончится скоро
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: