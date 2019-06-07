"Суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест политзаключенному Бекирову

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Пятница, 7 июня 2019, 00:08

Подконтрольный РФ Киевский райсуд Симферополя на 2 месяца продлил арест крымскотатарском активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Подчеркивается, что Бекиров останется под арестом до 12 августа 2019 года.

"Единственное законное решение суда, которое стало бы балансом между стороной обвинения и защиты - это отказ в удовлетворении ходатайства следствия о продлении ареста в СИЗО и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Сегодняшнее решение угрожает жизни моего подзащитного", - заявил адвокат Алексей Ладин.

Отмечается, что следователь ФСБ Иван Романец аргументировал продление меры пресечения необходимостью "произвести не менее трех проверок показаний на месте", предъявить Бекирову обвинения в окончательной редакции, допросить его в качестве обвиняемого и сообщить Бекирову и его защите об окончании следственных действий.

"Надеемся, что следствие активно проводить эти следственные действия. Может, через неделю-две нам объявят об окончании следственных мероприятий и мы приступим к ознакомлению с материалами дела. Чем быстрее дело зайдет в суд, тем раньше мы сможем заявить ходатайство об изменении меры пресечения", - сказал адвокат Ислям Велиляев.

Следователь заявил, что следствие не имеет материалов, которые свидетельствуют о том, что Бекирова нельзя содержать в СИЗО по медицинским показаниям, и не видит оснований для отмены избранной меры пресечения.

"Я устал уже бороться с обвинением. Сколько это может продолжаться? Сил нету! Я не живу в СИЗО, на прогулку меня не водят - нет условий, в баню меня не водят. Я на унитазе, простите, купаюсь - это нормальное человеческое содержание XXI век?" - подчеркнул Бекиров в суде.

Напомним:

  • Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказаладвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.

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Темы: крымские татары Крым Росcия


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