Суд отпустил из-под стражи главного подозреваемого в убийстве "Сармата" - журналистка
Печерский суд Киева в ночь с 6 на 7 июня провел неанонсированного заседание, на котором отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.
Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая.
"Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.
Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры", - написала Седлецкая.
По ее словам, Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика.
"Журналисты тщательно следили за каждой попыткой извлечь Сигиду из-под стражи, регулярно ходили на суды. Резонанс ломал этот план.
На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать среди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест", - подчеркнула она.
Напомним:
- АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко убили выстрелом в спину 31 июля 2018 года.
- 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
- 9 августа первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
- 17 декабря стало известно о еще одном задержанном – бизнесмене Бродском.