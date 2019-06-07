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Суд отпустил из-под стражи главного подозреваемого в убийстве "Сармата" - журналистка

Пятница, 7 июня 2019, 01:29
Виталий Сармат Олешко

Печерский суд Киева в ночь с 6 на 7 июня провел неанонсированного заседание, на котором отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая.

"Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.

Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры", - написала Седлецкая.

По ее словам, Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика.

"Журналисты тщательно следили за каждой попыткой извлечь Сигиду из-под стражи, регулярно ходили на суды. Резонанс ломал этот план.

На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать среди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест", - подчеркнула она.

Напомним:

  • АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко убили выстрелом в спину 31 июля 2018 года.
  • 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
  • 9 августа первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
  • 17 декабря стало известно о еще одном задержанном – бизнесмене Бродском.

Темы: судубийство
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