Суд отпустил из-под стражи главного подозреваемого в убийстве "Сармата" - журналистка

Печерский суд Киева в ночь с 6 на 7 июня провел неанонсированного заседание, на котором отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая.

"Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.

Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры", - написала Седлецкая.

По ее словам, Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика.

"Журналисты тщательно следили за каждой попыткой извлечь Сигиду из-под стражи, регулярно ходили на суды. Резонанс ломал этот план.

На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать среди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест", - подчеркнула она.

Напомним: