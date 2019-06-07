7 июня ситуация в районе проведения ООС обострилась - боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского с применением артиллерии. 2 военнослужащих погибли, еще 7 - получили ранения.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", - говорится в отчете.

Напомним: