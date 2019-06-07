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Ночь в зоне ООС: Ситуация обострилась, 2 погибших и 8 раненых

Пятница, 7 июня 2019, 04:49
Ночь в зоне ООС: Ситуация обострилась, 2 погибших и 8 раненых

7 июня ситуация в районе проведения ООС обострилась - боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского с применением артиллерии. 2 военнослужащих погибли, еще 8 - получили ранения.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", - говорится в отчете.

Напомним:

  • В четверг оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, применяя вооружение боевых машин пехоты, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных не было.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассбоевые действия
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